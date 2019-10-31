Аббас Галлямов: Режим дает Навальному повод стать ближе к людям

Двум студенткам журфака МГУ объявили, что их отчислят за то, что они собирали подписи в поддержку Азата Мифтахова.

Раскручивая маховик репрессий в отношении рядовых участников протестного движения, власти, на самом деле, сильно подставляются. Потому что уголовные дела против, например, Навального существенная часть лоялистов поддерживает, а вот прессинг в отношении простых студенток не одобрит вообще никто.

Режим даёт Навальному повод стать ближе к людям. А что если тот догадается создать на своём сайте раздел под условным названием «Список невинно-репрессированных, которые после победы оппозиции получат приоритетное право на занятие государственных должностей»? Напишет правильные слова про «восстановление исторической справедливости» и то, что «никто из пострадавших в результате репрессий не будет забыт» и станет предлагать постращавшим будущие места работы. Двум девушкам со словами «там как раз неравнодушные нужны», например, пообещает должности в Минсоцзащиты.

Такие вещи позволят Навальному формировать новую политическую реальность уже сейчас - и в этой конструкции не будет Путина. Она будет постпутинская и люди постепенно начнут к ней привыкать. Это безусловно облегчит им протестное голосование или выход на оппозиционные митинги.

Примерно таким образом, например, британская оппозиция формирует теневые кабинеты.

Так создаются образы будущего.

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