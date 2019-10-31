Кирилл Рогов: Чуть-чуть о Примакове, или Человек-памятник

Главное тут понимать - чему и кому поставлен памятник перед МИДом. Это памятник "отказу Примакова соперничать с Путиным на выборах 2000 г. " Только и исключительно этому.

Тот кто помнит, не даст соврать. Примаков был главным потенциальным соперником Путина на тех выборах. Покойный журналист Доренко, работавший на проект "Единство-Путин", рассказывал о Примакове в эфире первого канала, что у него железные протезы вместо костей, 16-я стадия геморроя и недержание мочи. Чтобы доказать, что Путин более достойный кандидат в президенты.

Забавно представить, что было бы с Примаковым и памятью о нем, если бы он не отказался тогда. Ну, всплыла бы какая-нибудь история, что он, дескать, продал атомную подводную лодку палестинским террористам. Вышло бы с десяток телепередач, в которых рассказывалось, что именно Примаков один из тех шестерых евреев, которые по заданию ЦРУ и семейства Ротшильдов развалили Советский Союз. Темно и загадочно была бы рассказана история о том, как по его вине в 1969 г. была провалена резидентура в Каире, возможно в результате подкупа со стороны Саддама Хусейна. Вскрылись бы какие-то нелицеприятные подробности приобретения им дачи, даже с каким-то криминальным душком, мертвой старушкой и обманутыми детьми. - Хрен бы ему был, а не памятник, в общем.

Второе, что нужно помнить о Примакове, это рассказ Анатолия Черняева, на тот момент заместителя заведующего отделом ЦК, как он оказался на даче у Примаковых (конец 1970х, кажется) и был потрясен домом, обставленном в западном стиле, набитом новейшей западной бытовой техникой. Черняев - наивная душа - даже не мог понять, как это может быть и откуда все это может взяться в Советском Союзе.

Человек, которого я хорошо знал в юности и который имел общую юность с Примаковым, говорил: "Женька, из нас был самым глупым, поэтому он далеко пойдет, очень далеко, Женька - настоящий карьерист". Как ни странно, роль Примакова в российской истории была интересной, гораздо интереснее, чем можно было предположить. Благодаря Примакову в России шесть месяцев была президентско-парламентская республика (это когда президент избирается напрямую населением, но при этом премьера назначает парламент). Он бы мог сыграть и вовсе интересную роль в российской истории, реализовав невиданную в России модель политика-центриста, если бы не был настоящим карьеристом и не отказался от борьбы с Путиным. Ради сегодняшнего памятника.

Вот что такое "настоящий карьерист". Этому и памятник установлен перед МИДом.

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