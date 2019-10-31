Движение «За правду» Захара Прилепина согласовали в Кремле под парламентские выборы

В администрации президента готовятся к думским выборам 2021 года, и различные проекты будут тестироваться на региональных кампаниях 2020 года. Как говорит собеседник «Ведомостей», сейчас в АП приходят разные люди, предлагающие различные проекты, одним из них был Захар Прилепин с идеей движения «За правду». Его решено протестировать как национал-патриотический проект. Другой человек, близкий к администрации, называет проект Прилепина лево-популистским и говорит, что он уже согласован администрацией под выборы в Госдуму.

Кроме национал-патриотических протестируют также экологические проекты (например, партия «Зеленые» и «Альянс зеленых»), а Партию роста и «Гражданскую платформу» в качестве носителей либеральных идей. В роли защитника левых взглядов и социальных прав граждан может выступить Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

По словам одного из собеседников «Ведомостей», каждую партию предлагается проверить как минимум на одном регионе и в зависимости от результатов уже решать, допускать ли ее на выборы в Госдуму. При этом успех на выборах в заксобрание не означает допуска к выборам в Госдуму: «Если «Зеленые» наберут 20%, то зачем они [такие сильные] нужны в Госдуме?» В то же время если допустить к выборам в Думу много малых партий, то за счет перераспределения голосов тех, кто не преодолел 5% барьер можно будет получить дополнительные мандаты для партии власти, отмечает он.

13 сентября 2020 года пройдут выборы в 11 региональных парламентов и 22 гордумы региональных столиц.

Общественное движение «За Правду», Прилепин презентовал 29 октября. Предполагается, что оно будет действовать в большинстве регионов России. На пресс-конференции Прилепин сказал, что на базе движения будет создана партия, а также не исключил возможности своего выдвижения в депутаты Госдумы на выборах 2021 года.

С декабря 2015 года Прилепин являлся советником главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. С октября 2016 года по июль 2018 года был заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом армии республики. Покинул территорию ДНР в июле 2018 года, за месяц до гибели Захарченко, и с тех пор постоянно проживает в России.