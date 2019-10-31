Полиция проводит обыск пермского отделения «Мемориала»

UPD: Обыск возобновился

UPD: Обыск в офисе прекращен по требованию адвоката, так как сотрудники Центра «Э», МВД и СК пришли по адресу, который не указан в постановлении о следственных действиях. Обыск санкционирован только в доме Латыпова и двух принадлежащих ему помещениях, одно из которых — недостроенный жилой дом.

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В Перми полиция проводит обыски в офисе «Мемориала», а также в доме руководителя отделения Роберта Латыпова. Как сообщает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, силовики пришли в рамках уголовного дела о незаконной вырубке деревьев. На место обыска выехал сотрудничающий с «Агорой» адвокат.

Уголовное дело связано с августовской экспедицией «Мемориала», сотрудники которого вместе с волонтерами собирались благоустроили памятник репрессированным литовцам и полякам в несуществующем уже поселке Галяшор. Для этого они очистили территорию. МВД возбудило уголовные дела о незаконной вырубке лесных насаждений.

Ранее «Мемориал» уже оштрафовали за эту экспедицию.

Недавно Роберт Латыпов выступал с публичной лекцией «Региональный образ топографии террора». В том числе он упоминал о продолжении работы мемориальцев над проектом «Карта террора и ГУЛАГа в Прикамье».

«На Карте отмечено 1650 объектов ГУЛАГа - спецпоснлков, колоний, лагерный зон и управлений. Все пиктограммы подкреплены справками, основанными на ранее секретных, а сейчас доступных документах НКВД. Это еще неполная, конечно, цифра «населенных пунктов» системы террора в отдельно взятом регионе. Не самом крупном, кстати, «острове» Архипелага. Но впечатляющая уже сейчас. Думаю, она тоже помогает понять масштабы преступлений советского государства», — описывает проект Латыпов.