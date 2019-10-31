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В большинстве регионов России отмечено сокращение количества врачей

31.10.2019

В 54 регионах России за 2018 год количество врачей сократилось, следует из справки Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах. Как пишет РБК, наиболее негативную динамику показала Бурятия. В республике число врачей сократилось на 59% — с 3673 до 1499. На втором месте Новосибирская область с 58%, там из 11 тыс. врачей остались 4613. Далее идут Томская (сокращение на 18%) и Кемеровская (сокращение на 17,3%) области и Якутия (сокращение на 17,2%).

В 31-м регионе врачей стало больше. Например, в Хакасии рост составил 313% — с 1862 до 8476, а в Омской области 303% — с 7930 до 32781 врача.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова связывает отток врачей в некоторых регионах с переездом специалистов в соседние области, которые предлагают более высокую зарплату. «Нужно понимать, что в каждом субъекте своя специфика, и нужно анализировать каждый регион в отдельности, так как проблемы оттока врачей из субъектов, от которых сравнительно недалеко добираться до Москвы, будут иными, нежели в отдаленных территориях с низкой плотностью населения. На миграцию разных специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе и социальные», — заявила министр.

По данным Минздрава, в части зарплат медицинских работников есть дисбаланс. Согласно «майскому указу» президента Владимира Путина зарплата врача в регионе должна быть доведена до 200% от средней по региону, в ряде регионов это достигалось за счет стимулирующих выплат при сохранении низкого оклада. Сейчас готовится законопроект, который позволит вводить единые требования к отраслевой системе оплаты труда. 

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