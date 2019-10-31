В большинстве регионов России отмечено сокращение количества врачей

В 31-м регионе врачей стало больше. Например, в Хакасии рост составил 313% — с 1862 до 8476, а в Омской области 303% — с 7930 до 32781 врача.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова связывает отток врачей в некоторых регионах с переездом специалистов в соседние области, которые предлагают более высокую зарплату. «Нужно понимать, что в каждом субъекте своя специфика, и нужно анализировать каждый регион в отдельности, так как проблемы оттока врачей из субъектов, от которых сравнительно недалеко добираться до Москвы, будут иными, нежели в отдаленных территориях с низкой плотностью населения. На миграцию разных специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе и социальные», — заявила министр.
По данным Минздрава, в части зарплат медицинских работников есть дисбаланс. Согласно «майскому указу» президента Владимира Путина зарплата врача в регионе должна быть доведена до 200% от средней по региону, в ряде регионов это достигалось за счет стимулирующих выплат при сохранении низкого оклада. Сейчас готовится законопроект, который позволит вводить единые требования к отраслевой системе оплаты труда.