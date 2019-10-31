В конгрессе США осудили возможное присутствие России на встречах G7

Резолюцию против участия России во встречах G7 единогласно утвердил Комитет по иностранным делам Палаты представителей конгресса США, говорится на сайте конгрессмена Альбио Сайреса.

Резолюция, представленная на рассмотрение комитета конгрессменом Альбио Сиресом, осуждает включение России в будущие саммиты «Большой семерки», «пока она не уважает территориальную целостность своих соседей и не придерживается стандартов демократического общества».

По словам Сиреса, когда Россия была исключена из «Группы восьми» в 2014 году после агрессии в отношении Украины, остальные семь стран договорились о нескольких условиях, которые должны быть выполнены, прежде чем Москве будет разрешено участвовать в будущих саммитах.

«Россия не выполнила ни одно из условий, но стала более агрессивной на Украине и подорвала демократию во многих других странах, включая Соединенные Штаты», — заявил конгрессмен.

После принятия комитетом, резолюция ожидает дальнейшего рассмотрения в Палате представителей.

В августе президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон заявляли, что Россию нужно пригласить на саммит G7 в 2020 году.