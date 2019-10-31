СМИ: в Мозамбике погибли пять бойцов ЧВК «Вагнер»

В результате нападения повстанцев в Мозамбике были убиты пять бойцов российской ЧВК «Вагнер». Как сообщает «Дождь» со ссылкой на издание Carta de Moçambique, нападение произошло 27 октября в провинции Кабу-Делгаду. Боевики возвели баррикады на дороге и когда машина, где ехали бойцы ЧВК «Вагнер» остановилась — повстанцы открыли огонь. В результате погибли 20 местных силовиков и пятеро российских наемников.

По данным Carta de Moçambique, тела убитых были обезглавлены, а автомобиль сожжен. Официальных сообщений о гибели россиян в Мозамбике не поступало.

В начале октября в Мозамбик для помощи властям в борьбе с джихадистами прибыли около 200 наемников ЧВК «Вагнер» и три ударных вертолета.