Twitter вводит запрет на политическую рекламу во всем мире

С 22 ноября в Twitter будет запрещена политическая реклама. Facebook недавно сообщила, что не будет вводить запрет на политрекламу, но Twitter решил пойти по другому пути, сообщает BBC.

«Мы считаем, что политические сообщения не должны быть скомпрометированы деньгами», — пишет генеральный директор Twitter Джек Дорси.

Дорси считает, что для коммерческих рекламодателей интернет-реклама является невероятно мощной и очень эффективной, но в политике она может сказаться на голосах избирателей, а значит, повлиять на жизни миллионов людей. По его словам, полные условия рекламной политики будут обнародованы 15 ноября.

В США новость о запрете политической рекламы в популярной соцсети в преддверии выборов президента разделила политиков на два лагеря. Например, менеджер кампании по переизбранию президента Дональда Трампа Брэд Парскейл заявил, что этот запрет — «еще одна попытка левых заставить замолчать Трампа и консерваторов». У представителя кампании Джо Байдена другая позиция: «Мы столкнулись с выбором между рекламными долларами и честностью нашей демократии. Обнадеживает то, что на этот раз доход не выиграл».