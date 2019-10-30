Facebook удалила связанные с Пригожиным сети аккаунтов, групп и пабликов

Служба безопасности Facebook удалила три сети, состоявшие из персональных аккаунтов, пабликов и групп, подозреваемых в иностранном вмешательстве. Все кампании по продвижению были связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным, а общие расходы на рекламу в этих сетках составили более $87 тыс, сообщает «Настоящее время».

Первая сеть охватывала страны Африки южнее Сахары: Мадагаскар, ЦАР, Мозамбик, ДРК, Кот-Д’Ивуар и Камерун. Публикации касались отношений России и стран Африки, выборов на Мадагаскаре и в Мозамбике и критика политики США и Франции. Вторая была ориентирована на Судан. Она использовала как аккаунты реальных граждан страны, так и скомпрометированные профили. Трафик пабликов перенаправлялся на внешние сайты, в том числе государственного информационного агентства Судана SUNA, арабо- и англоязычные версии Sputnik и RT. Третья сеть была ориентирована на аудиторию в Ливии, где Россия поддерживает генерала Халифу Хафтара, а политтехнологи Пригожина пытались связаться с сыном Муаммара Каддафи.