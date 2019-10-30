Власти Москвы заменили «Правый марш» «Русским маршем»

Префектура Юго-Восточного округа Москвы отменила согласование на 4 ноября в Люблино «Правого марша», зато разрешила ранее несогласованный «Русский марш».

Как сообщает «Дождь», один из организаторов «Правого марша» Владимир Бурмистров заявил, что власти отозвали согласование, так как организаторы подали уведомление о замене ответственного лица при проведении акции. Решение префектуры планируется оспорить в суде.

При этом префектура согласовала на 4 ноября проведение «Русского марша» в Люблино — от улицы Перервы, 62 до Люблинской улицы, 157. Ранее эту акцию националисты уже пытались согласовать, но у них это не получилось. «Русские марши» традиционно проводятся в Люблино с 2009 года.