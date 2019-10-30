Студенток-активисток решено оставить в МГУ

На журфаке МГУ завершилось заседание комиссии по студенческим делам, на котором обсуждался вопрос об отчислении двух четверокурсниц, которые заявляли, что столкнулись с давлением из-за поддержки арестованного аспиранта вуза Азата Мифтахова. Пока студенток решено не отчислять, сообщает «Эхо Москвы». При этом руководство факультета требует представить доказательства того, что на них оказывалось давление.

Студентки Фариза Дударова и Марина Ким собирали в вузе поручительства в поддержку аспиранта Азата Мифтахова. После столкнулись с проблемами при сдаче зачета. Им предложили оформить академический отпуск. В их поддержку студенты и выпускники написали открытое письмо. На самом факультете заявили, что вопрос об отчислении встал после того, как девушки принесли поддельные медсправки для выхода в академотпуск. Теперь юристы вуза проверят подлинность справок, предоставленных студентками.