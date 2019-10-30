Суд отклонил иск об отмене результатов интернет-голосования в Мосгордуму

Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман не смог оспорить в Чертановском суде Москвы результаты электронного голосования в 30 округе. Решение будет обжаловано, сообщает «МБХ медиа».

В рамках судебного заседания истец ходатайствовал о привлечении к делу представителя ЦИК для дачи заключения, однако оно было отклонено.

Роман Юнеман обратился в суд в сентябре. По мнению экс-кандидата, при работе системы электронного голосования наблюдались сбои, из-за этого суммарно около трех часов у избирателей не было возможности проголосовать. Кроме того, волеизъявление можно было сделать лишь ограниченное время после аутентификации. При подсчете голосов был составлен повторный протокол, в котором существенно вырос объем неиспользованных бюллетеней.