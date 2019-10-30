Дания разрешила проложить «Северный поток-2» через свои воды

Датское энергетическое агентство одобрило строительство «Северного потока-2» и выдало соответствующее разрешение оператору Nord Stream 2.

«Дания обязуется разрешить прокладку трубопровода с учетом заботы о ресурсах и окружающей среде и при необходимости готова указать маршрут, по которому его можно проложить», — цитирует заявление «КоммерсантЪ».

Карта маршрута опубликована на сайте агентства. Строительство трубы одобрили по кратчайшему маршруту. Разрешение от властей Дании было последним, которого добивался «Газпром».

В мае Nord Stream 2 сообщал, что если Дания согласует проект к концу 2019 года, то строительство «Северного потока-2» завершат во второй половине 2020-го. Изначально планировалось завершить строительство к концу 2019 года. Свои разрешения уже выдали власти Швеции, Германии, Финляндии и России. На суше и на море строительные подготовительные работы начались в 2018 году во всех четырех вышеупомянутых странах.