Фигурант дела запрещенной в РФ организации «Сеть» Виктор Филинков объявил голодовку

В День памяти жертв политических репрессий находящийся в СИЗО Санкт-Петербурга подсудимый по делу «Сети»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) Виктор Филинков объявил голодовку в знак солидарности с российскими политзаключенными. Об этом сообщает «7х7».

По словам адвоката подозреваемого, Филинков обещал подать начальнику СИЗО-3 ФСИН Петербурга официальное заявление о своей голодовке. Он также написал обращение, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий, которое зачитали на митинге в Петербурге 30 октября. Его цитирует Telegram-канал Rupression.

«И не написать нам заявление в полицию на полицию, и прокуратура сама себя не проверит! Не получить нам справедливости у режима. Как и много лет назад, все решается по звонку сверху. Не работают суды, работают здесь силовики. Шестерки режима — режим образующие! Они едят нас, но пожрут завтра и себя — этот день им напоминание. Но поймут ли они, что это уже было?» — пишет в своем обращении Филинков.

Он также объявляет о голодовке: «Я призываю вас помнить о прошлом. Я призываю вас не быть в стороне сейчас. Я призываю вас никогда не бояться! Я возмущен действиями ФСБ, СК, прокуратуры, судов, благодаря которым Россия вернулась в прошлое: к репрессиям, политзаключенным, лжи и страху. Я выражаю свою солидарность всем политзаключенным и объявляю голодовку».

По делу «Сети»* в 2017–2018 годах в Пензе и Петербурге были арестованы несколько человек. По версии ФСБ, все они участники террористической организации, которая планировала дестабилизировать политическую обстановку в стране. В 2018 году ФСБ признала применение электрошокеров к фигурантам дела «Сети»*, в том числе к Виктору Филинкову.

* «Сеть» — организация признана террористической и запрещена в России.