В МГУ объяснили претензии к студенткам, которым грозит отчисление

Студентки факультета журналистики МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, попытались оформить академический отпуск по поддельным медицинским справкам, заявили на факультете. Именно в связи с этим их пригласили на заседание комиссии по студенческим делам, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь факультета журналистики МГУ Дарья Фомина.

По ее словам, студентки подали заявления на оформление академического отпуска. К заявлениям они приложили медицинские справки, но выяснилось, что девушки в больницу не обращались и справок им не выписывали.

Ранее сообщалось, что уйти в академотпуск студенткам предложили после того, как они начали сбор поручительств в университете за аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в попытке поджога офиса «Единой России».