На журфаке МГУ написали письмо в поддержку студенток, которым грозит отчисление из-за сбора подписей за Азата Мифтахова

В поддержку студенток журфака МГУ Фаризы Дударовой и Марины Ким студенты и выпускники факультета выпустили открытое письмо. Девушкам грозит отчисление из-за сбора поручительств в одном из корпусов университета за аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова. Открытое письмо опубликовал студенческий журнал DOXA.

Четверокурсницам журфака Марине Ким и Фаризе Дударовой сначала предложили уйти в академический отпуск, а 30 октября вызвали на комиссию по отчислению. Ранее один из преподавателей сообщил студентам, что на него руководство оказывает давление, чтобы он не ставил им зачет, хотя они сдали. Все это происходит после того, как Ким и Дударова присоединились к кампании в поддержку обвиняемого в попытке поджога офиса «Единой России» аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого «Мемориал» признал политзаключенным. Девушки собирали подписи в здании факультета.

Тогда замдекана журфака МГУ Диана Платонова потребовала от студенток прекратить сбор подписей и назвала его «политической агитацией» и добавила: «Оппозиционной деятельностью нужно заниматься, когда у тебя нет долгов по учебе».

«Подобные высказывания руководства факультета означают, что на журфаке отныне запрещена студенческая солидарность. Означает это также и то, что политические взгляды студентов с этого дня находятся, очевидно, в ведении администрации факультета», — пишут авторы открытого письма.

Студенты и выпускники обеспокоены тем, что параллельно с происходящим на факультете без предварительных анонсов выступил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, а также прокурор в делах фигурантов «московского дела» Владислава Синицы и Павла Устинова Анастасия Зверева. Последняя отказалась отвечать на острые вопросы студентов.

«Мы знаем, что официально факультет хранит молчание при возникновении резонансных дел, но раньше студенты хотя бы имели возможность самоорганизации для выражения общей позиции. Однако наметившаяся в последнюю неделю тенденция ограничить и эту свободу может привести факультет к тому, что большинство студентов и сотрудников будут бояться озвучить собственную позицию. Это, в свою очередь, влечет окончательное разрушение и без того слабого института дискуссии — а факультет журналистики готовит именно тех людей, которые в силу своей профессии обязаны эту дискуссию обеспечивать. Мы убеждены, что описанные нами случаи пагубно повлияют не только на университет, но и на состояние свободы слова в России в целом», — говорится в письме.