Евгений Ройзман: Маленький подвох

Путин предписал внести в законодательство РФ «изменения, устанавливающие уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием сети Интернет».

Пожалуй, здесь соглашусь с президентом.

Ситуация очень серьёзная, вся торговля ушла в интернет, наркомания резко помолодела, и сейчас возраст вовлечения, в основном, 12-13 лет. На молодых пользователей сетей, особенно ВК, валятся и реклама наркотиков, и предложение наркотиков, и самое страшное — предложения участвовать в наркоторговле.

Сейчас «пропаганда наркотиков» — административка, а «склонение к потреблению» — ст. 230 УК РФ, достаточно суровая, в ч.3 до 15 лет лишения свободы, но она практически не рабочая (у меня за 15 лет работы более 6000 успешных операций против наркоторговцев, и не помню случая, где бы удалось эту статью применить).

Как я понимаю, за пропаганду в интернете предполагается ввести уголовную ответственность, что разумно, т.к. использование сети делает пропаганду всепроникающей и более мощной (правда, сразу встанет серьёзнейший вопрос: что считать пропагандой?) а также внести поправку и дополнить ст. 230 УК ещё одной частью: «Склонение к потреблению с использованием сети интернет».

Все понятно и разумно, это дополнительный механизм, и при честном и вдумчивом подходе, используя мощь государства, можно справиться. Реально можно справиться, и понимаю как.

Но есть маленький подвох. Маленький, но в самом начале.

Мы свою страну знаем. Есть опасение, что закон этот будет применяться не для борьбы с наркотиками, а для решения политических и частных экономических задач, ужесточения цензуры в интернете и для ограничения свободы слова.

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