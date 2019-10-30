Алексей Макаркин: «Православный сталинизм» не редкость

Сегодня День памяти жертв политических репрессий. В публичном пространстве говорится много хороших и правильных слов о погибших во время правления Сталина. И это очень важно, потому что демонстрирует ограниченность возможностей тех, кто Сталина хотел бы реабилитировать. И одновременно сохраняет тему сталинских преступлений в рамках официального дискурса. В этом отличие от брежневского времени, где был введен неформальный запрет на упоминание сталинских репрессий, чтобы прекратить дискуссии между сталинистами и антисталинистами. Но дискуссии нельзя запретить навсегда — и как только объявили гласность, то они возобновились.

Проблема в другом. Пройдет сегодняшний день, и тема уйдет из официальной повестки еще на год. Конечно, останутся книги, изучаемые в школе — «Архипелаг ГУЛАГ» в обязательной программе, а учитель может предложить школьникам еще почитать и Шаламова. Но останется и другое. Один священник только что посетил воинскую часть в Кубинке — и увидел на стене портрет Сталина. При этом его местные коллеги рассказывали, как много в этой части причащается солдат и офицеров. Получается, что можно одновременно исполнять православные обряды и прославлять человека, при котором было уничтожено множество епископов, священников, монахов и мирян. И такое сочетание, доходящее нередко до «православного сталинизма», в современной России совсем не редкость.

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