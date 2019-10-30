Верховный суд дал разъяснения по амнистии капитала

Правоохранительные органы не имеют права использовать декларации, поданные в рамках амнистии капитала, для доказательства преступлений, говорится в утвержденных президиумом Верховного суда разъяснениях. Об этом сообщают «Ведомости».

По мнению ВС, гарантии, предусмотренные законом об амнистии капитала, распространяются не только на налоговые преступления, но и «на любое иное деяние, предусмотренное Уголовным кодексом», а коллизия между Уголовно-процессуальным кодексом, законом об оперативно-розыскной деятельности и нормами амнистии капитала должна решаться в пользу последней.

Ранее стало известно об отмене решения Верховного суда, позволяющего ФСБ изымать декларации об амнистии. Спецдекларация, изъятая ФСБ по решению суда из центрального офиса Федеральной налоговой службы, стала доказательством в деле против совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.

За три волны амнистии к июню 2019 года бизнесмены подали около 19 тыс. деклараций. Гарантии по амнистии подтверждал лично президент Владимир Путин. Но после новостей о прецеденте в деле Израйлита бизнес передумал участвовать в амнистии.