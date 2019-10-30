До семи лет колонии за пропаганду наркотиков в интернете предложили давать депутаты

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков.

Как пишет «Медиазона», предлагается за «пропаганду или незаконную рекламу» наркотиков ввести наказание до пяти лет лишения свободы. Если же те же самые действия совершаются в интернете или в СМИ — до семи лет лишения свободы. В документе объясняется, что под пропагандой следует понимать «деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица нейтрального, терпимого либо положительного отношения к таким средствам».

28 октября президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, которые введут ответственность «за склонение к потреблению либо пропаганду» наркотиков.