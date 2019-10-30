Из-за финансовых проблем прекращает работу посольство Израиля в России

С 30 октября по всему миру, в том числе и в России, закрываются представительства Израиля. Из-за решения израильского Минфина снизить расходы на содержание дипломатов, те оказались работать, сообщает в Facebook посольство страны в России.

«В связи с решением Министерства Финансов Израиля нарушить согласованные и подписанные генеральным директором Минфин 21.07.2019 договоренности и обязать посланников государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок, мы вынуждены закрыть Посольство», — говорится в сообщении.

Услуги посетителям предоставляться не будут, а вход в здание посольства будет закрыт.

«Ежедневно мы работаем на благо укрепления мощи государства Израиль. К сожалению, Минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам. Мы надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время», — отмечают в диппредставительстве.

Как отмечает РБК, посольства прекращают работу по всему миру. В трудовой забастовке также участвуют сотрудники Минобороны Израиля. Протест поддерживает Федерация труда Израиля. Урезанный бюджет, из-за которого возникла проблема, шел на различные затраты, например, на проведение мероприятий в посольствах и покрытие транспортных расходов. Забастовкой дипломаты угрожали еще с июля 2019 года, когда Минфин Израиля начал вводить новые нормы.