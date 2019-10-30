«Синергия» собирала отпечатки пальцев детей без ведома родителей

В рамках тестирования по профориентации сотрудники корпоративного университета «Синергия» снимали отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ. Об этом пишет «КоммерсантЪ». Представители «Синергии» объясняют свои действия дерматоглификой, определяющей характер и судьбу по узорам на пальцах, хотя эта теория признана ненаучной комиссией РАН в 2016 году.

Информация об организациях, занимающихся сбором детских биометрических данных без разрешения родителей, появлялась еще в 2018 году. Как пишет «Ъ», 28 октября 2019 года такая компания посетила одну из гимназий подмосковного Красногорска. Мама одного из учеников рассказала, что без ее согласия отпечатки сына отсканировали представители университета «Синергия» на уроке «Технология». Не в курсе происходящего была и классный руководитель.

Детям рассказали, что они будут проходить тест на выявление профессиональных навыков, но вопросов не задавали, а сканировали пальцы рук, просили назвать имя, фамилию, номер телефона и электронную почту. Через 20 минут ребенку сообщили о небывалых ораторских способностях и посоветовали должность «президента страны». А результаты полного обследования на 17 листах, которые можно было получить за дополнительную плату, даже близко не совпадали с реальными способностями сына, отметила мать ребенка.

По словам другой женщины, ее дочь попыталась отказаться от тестирования, но ей сказали что это обязательно.

В «Синергие» заявляют, что не собирают базу данных, а их проект Genetic-test — всего лишь «определение наклонностей по линиям пальца». В Роскомнадзоре отметили, что проект Genetic-test находится в зоне постоянного контроля ведомства. А отпечатки собирать и обрабатывать можно лишь в случаях, установленных Федеральным законом. В ведомстве говорят, что в настоящий момент ведется работа по установлению лиц, реализующих проекты тестирования с использованием дактилоскопической информации.

Директор красногорской гимназии Ирина Штейнберг считает, что у школьников не снимали отпечатки, а лишь «сканировали узор пальца». При этом у гимназии есть договор с «Синергией» и институт не первый год проводит семинары и готовит учащихся к ЕГЭ. А тестирование по профориентации, по словам директора, проходит в большинстве школ Московской области.