Самиздат «Батенька, да вы трансформер» оспорит в Верховном суде приказ МВД

Нормативный акт МВД, из-за которого была заблокирована одна из статей сайта «Батенька, да вы трансформер», будет оспорен в Верховном суде. Издание подало иск 25 октября, сообщает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Статья «Героин — собственность модели» о наркозависимой девушке была снята с сайта самиздата «Батенька, да вы трансформер» по требованию Роскомнадзора в 2018 году. В МВД посчитали, что она «содержит сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики».

Самиздат решил оспорить нормативный документ, на основании которого к статье появились претензии. Издание просит Верховный суд признать недействующим пункт 2.1.6 «Критериев оценки материалов для принятия решений о включении доменных имен и страниц сайтов в реестр запрещенной информации». Этот пункт определяет запрещенной информацию, направленную на формирование у целевой аудитории положительного образа изготовителей, разработчиков и потребителей наркотиков (за исключением художественных произведений).

В иске «Батеньки» отмечается, что закон «Об информации» запрещает только сообщать о способах разработки, изготовления, выращивания, использования и приобретения наркотиков, а нормативный акт вводит дополнительные ограничения, фактически запрещая общественную дискуссию по вопросам антинаркотической политики.

В «Агоре» считают, что с учетом недавнего поручения президента ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков появится еще одна статья, ограничивающая свободу слова.