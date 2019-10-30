Федор Крашенинников: Донос в 2019 году выглядит так

27 августа 2019 года в приемную прокурора Свердловской области С.А.Охлопкова пришел директор автосервиса «Апельсин» Салават Флюрович Хазиев и принес туда свое творчество — донос на меня, публициста и журналиста Федора Крашенинникова, текст можно увидеть на фотографии.





















На что, кроме специфического русского языка выпускника уральского филиала РАНХиГС (между прочим!) стоит обратить внимание?

1) Ставший поводом для возбужденного против меня административного дела эпизод про судей в доносе вообще не фигурирует. После двух месяцев рассмотрения принесенных Салаватом Флюровичем 8 листов распечаток эксперты ФСБ и полиции смогли превратить в административное дело только это. То есть, как я и говорил, вовсе не в судьях дело, а в желании найти повод.

2) Салават Флюрович Хазиев не просто подписал что-то и отправил по почте, он оторвался от управления своими шиномонтажками и лично явился в приемную прокурора области С.А.Охлопкова и принес туда свое творчество. Так что он действовал вполне осознанно и последовательно.

3) Из текста явно видно, что автора доноса очень беспокоят темы религии и конкретно православия. Любопытно, что в соцсетях Хазиева вообще не было ничего ни про религию, ни про политику — одни шины и автогонки. Может быть, конечно, Салават Флюрович — пылкий неофит, недавно перешедший в православие и близко к сердцу принявший события в сквере, но как-то это все сомнительно. Дата подачи доноса — 27 августа 2019 года — снова отсылает нас к событиям в сквере и последовавшей за ними истерикой храмовиков.

4) Донос явно писался с замахом вовсе не на административку, а на уголовку. Возможно, Салават Флюрович потому и прячется от журналистов, что внезапная слава стала для него сюрпризом: ведь в случае уголовного дела его стукачество не всплыло бы так быстро и во всем своем жалком виде.

5) Странная зацикленность на телеграм-канале меня несколько удивляет. На фоне всего того, что я пишу, это как-то странно. Но в мифологии сторонников строительства церкви в екатеринбургском сквере телеграм-каналы играют огромную роль: они почему-то считают, что все дело в них и даже сами завели несколько анонимных каналов с характерным содержанием. Так что и тут все сходится.

Моя версия: атака на меня идет и за мою активную позицию вообще, но и конкретно за историю со сквером, по поводу которой я много писал и выступал. Как именно Салават Флюрович Хазиев связан с храмовниками, я пока не знаю, но думаю, что рано или поздно все всплывет.

Прошу всех распространять текст доноса и запомнить имя доносчика — Хазиев Салават Флюрович.

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