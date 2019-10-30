Аббас Галлямов о Медведеве и доверии бизнеса

Медведев поручил Минэкономразвития, ФСБ, МВД и Росгвардии к 16 декабря представить предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной системе и судам.

При всей внешней смехотворности этого хода, с аппаратной точки зрения он является абсолютно правильным. Возможно, впервые за все время существования режима ответственность силового блока за состояние инвестиционного климата зафиксирована на понятном его руководству бюрократическом языке. В рамках исполнения поручения Минэк — как главный за это ответственный — получит возможность спрашивать соисполнителей, назначенных Бортниковым и Колокольцевым, про конкретные дела, по поводу которых мы тут все возмущаемся и на которые до сих пор силовики плевали. Медведев тоже получит возможность в дальнейшем спрашивать силовиков: «Вы чего творите?! Сами же написали, что таких вещей допускать нельзя». Тем будет сложнее отбрыкиваться, ссылаясь на «интересы следствия» и «интересы государственной безопасности».

Вряд ли это что-то изменит принципиально, но есть надежда, что низового беспредела на какое-то время станет чуть меньше. Возможно, какое-то количество предпринимателей вообще не сядет.

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