Вырезанную шутку комика Поперечного показали в «Вечернем Урганте»

Анонсированную и не вошедшую ранее в эфир «Вечернего Урганта» шутку комика Данилы Поперечного показали в следующей передаче. Но там не оказалось слов про центр «Э».

После эфира на «Первом канале» передачи «Вечерний Ургант» стендап-комик Данила Поперечный заявил о том, что в эфир не попало его высказывание про центр «Э». 29 октября в новом выпуске передачи ведущий Иван Ургант говорит, что действительно при монтаже убираются некоторые куски, так как эфир не резиновый. И раз про вырезанный кусок пишут СМИ, есть подозрения в цензуре — нужно вырезанный кусок найти. Ургант достает из мусорного контейнера пленку. После этого показывается вырезанная шутка Поперечного.

«Оказалось, что твоя передача имеет такую силу, что если я прихожу к тебе, полиция в регионах не приходит ко мне на выступления, — говорит Урганту Поперечный. — Они такие: «А, он на Первом! Все хорошо! Ургант улыбается? Он согласован».

После демонстрации «возвращенного куска» Иван Ургант акцентирует внимание, что слов про центр «Э» в шутке нет.

После этого эфира Данила Поперечный написал в Twitter, что СМИ раздули скандал из ничего: «Для меня они все «Полиция». Ваня красава, что показал фрагмент, но СМИ раздули тему для обсуждения из НИЧЕГО».