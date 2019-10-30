Палата общин Великобритании поддержала перевыборы парламента 12 декабря

Палата общин Британского парламента согласилась провести внеочередные выборы 12 декабря. Предложение одобрено подавляющим большинством голосов. Теперь постановление предстоит утвердить Палате лордов.

Как пишет Русская служба «Би-би-си», после задержки с Brexit премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется, что на выборах парламента его сторонники из Консервативной партии завоюют большинство мест в Палате общин. И тогда проблема с утверждением соглашения по выходу из Евросоюза будет решена.

Опросы показывают, что рейтинг Консервативной партии выше, чем рейтинг лейбористов, примерно на 10%. Но до декабря все может измениться.