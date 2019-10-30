Медведев ждет от ведомств предложений по повышению доверия бизнеса

Премьер Дмитрий Медведев поручил министерствам и ведомствам подготовить предложения, как повысить к ним доверие бизнеса. Минэкономразвития, МВД, ФСБ, СКР, Верховный суд и бизнес-омбудсмен Борис Титов должны представить их до 16 декабря. «Ведомости», которые пишут о поручении Медведева, отмечают, что «пока власти решают, как заставить бизнес поверить им и вкладывать деньги в экономику, доверие предпринимателей к властям снижается».

Опрос Федеральной службы охраны показал, что почти 70% из 180 специалистов и 85% из 200 переживших уголовное преследование предпринимателей считают ведение бизнеса в России небезопасным. Большой резонанс вызвало уголовное дело против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и заочный арест основателя «Рольфа» Сергея Петрова.

В 2018 году и первой половине 2019 года склонность к инвестированию снижалась, указывали эксперты Центра развития Высшей школы экономики. Прямые иностранные инвестиции в российскую экономику за 2018 год упали более чем в 3 раза до минимальных за 10 лет $8,8 млрд. Чистый отток иностранных инвестиций, напротив, вырос до $23,1 млрд.