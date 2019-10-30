«Ведомости»: испытания новой ядерной ракеты пройдут в начале года

Минобороны приступит к проведению летно-конструкторских испытаний новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в начале 2020 года. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, начальный этап предусматривает два пуска ракеты на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке. После этого военные впервые с 1987 года планируют провести испытательный пуск из позиционного района в Красноярском крае, где дислоцирована 62-я ракетная дивизия Ракетных войск стратегического назначения.

«Сармат» — одна из главных военных новинок России. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал ее очень грозным оружием: у новой системы ограничений по дальности практически нет — она способна атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс.

Сам процесс создания ракеты был сопряжен со сложностями как технического, так и организационного характера, отмечают «Ведомости». Проверку работы порохового стартового ускорителя, выталкивающего ракету из шахты, и включения маршевого двигателя первой ступени планировалось начать в 2016 году. Но их пришлось перенести сначала из-за неготовности шахтной пусковой установки, а затем уже из-за сложностей, проявившихся при прочностных испытаниях ракеты. Летно-конструкторские испытания «Сармата» тоже задержались — помешали проблемы в подконтрольном «Роскосмосу» Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности. В октябре 2018 года Генпрокуратура выяснила, что из 3,2 млрд руб., выделенных на реконструкцию стендовой базы, около 1 млрд могло быть выведено и обналичено подрядной компанией через цепочку однодневок.