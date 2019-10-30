Палата представителей США поддержала резолюцию о геноциде армян Османской империей

Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию о признании массовых убийств армян в начале XX века — геноцидом. Турция немедленно осудила данное решение, сообщает Reuters.

405 членов Палаты представителей против 11 проголосовали за резолюцию, утверждающую, что убийство 1,5 млн армян Османской империей с 1915 по 1923 годы является геноцидом. Впервые за 35 лет подобная резолюция рассматривалась в полном составе палаты, что может говорить о недовольстве турецким правительством как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев, отмечает агентство.

«Когда мы видим изображения испуганных курдских семей на севере Сирии, загружающих имущество в машины или повозки, покидающих их дома, направляющиеся в никуда, подальше от турецких бомб и мародерствующих ополченцев, как мы можем сказать, что преступления, совершенные столетия назад, ушли в прошлое?» — заявил 19 лет добивавшийся принятия резолюции о геноциде армян член Палаты представителей Адам Шифф. В его калифорнийском округе проживает большое количество американцев армянского происхождения.

Вскоре после голосования по признанию геноцида армян, члены Палаты представителей также подавляющим большинством поддержали документ, призывающий президента Дональда Трампа ввести санкции против Турции из-за ее операции на севере Сирии.

Судьба обеих резолюций в Сенате пока неясна, поскольку там пока не планируется проведение голосования по аналогичным вопросам.

Турция сразу осудила обе резолюции, заявив, что заявление о геноциде «лишено какой-либо исторической или правовой основы», назвав документ «бессмысленным политическим шагом», единственными адресатами которого «являются армянское лобби и антитюркские группировки».

Турция признает, что многие армяне, живущие в Османской империи, были убиты в столкновениях с османскими силами во время Первой мировой войны, но оспаривает цифры и отрицает, что убийства были систематически организованы и представляют собой геноцид. Иностранное участие в этом вопросе Турция рассматривает как угрозу своему суверенитету.

По второй резолюции МИД Турции заявил, что санкционная мера, нацеленная на высокопоставленных чиновников и турецкие вооруженные силы, «несовместима с духом альянса с НАТО» и противоречит соглашению о прекращении огня для северной Сирии.