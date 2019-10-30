The Insider опубликовал переписку Капкова с планами подкупа представителей ФИФА ради проведения ЧМ-2018 в России

Фрагменты опубликованной переписки бывшего главы департамента культуры Москвы и депутата Сергея Капкова содержат информацию о методах влияния на чиновников ФИФА, для того чтобы Чемпионат мира по футболу прошел в России. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на Telegram-канал Black Mirror.

Например, письмо от 15 марта 2010 года называется «досье на чиновников ФИФА». Оно отправлено заместителем гендиректора оргкомитета «Россия-2018» Александром Джорджадзе трем адресатом, среди которых, помимо Капкова, Аркадий Дворкович и помощник Игоря Шувалова Александр Плутник. The Insider отмечает, что судя по названию вложенного файла, основным получателем мог быть Шувалов. В этом файле содержатся досье и рекомендуемые методы воздействия на чиновников ФИФА.

Многих представителей ФИФА, согласно документу, можно просто купить. Другие готовы сотрудничать при удовлетворении бизнес-интересов. А, например, Джеффа Томпсона рекомендуется расположить к себе через ценные подарки жене.

В другом документе из переписки отмечается, что для успеха российской заявки «необходимо установить контакт с доверенными лицами членов Исполкома, а также определить в российской бизнес-элите лиц, чьи коммерческие интересы пересекаются с интересами членов Исполкома, некоторые из которых являются крупными бизнесменами». Кроме того, предлагается воздействовать на руководство ФИФА через спонсоров ассоциации и повлиять на президента ФИФА того периода Йозефа Блаттера через его племянника, чья компания обладает телевизионными правами ФИФА.

В третьем документе «Взаимодействие с членами Исполкома ФИФА» можно увидеть суммы взяток. Например, голос Франца Беккенбауэра предлагается купить за €3 млн, но в случае победы ему придется доплатить еще €1,5 млн.