Полицейский отказался признать себя потерпевшим по «московскому делу»

В обвинении фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова стало на одного потерпевшего меньше — один из полицейских отказался признавать себя потерпевшим и уволился.

«Полицейский Максидов был допрошен в качестве свидетеля, а впоследствии следствие «предложило» ему «роль» потерпевшего, что его не устроило. К тому же, по нашим сведениям, он уволился из полиции после событий 27 июля», — рассказал адвокат Сергей Бадамшин.

Сегодня Раджабову предъявили третье постановление о привлечении в качестве обвиняемого в окончательной редакции, сообщил адвокат Сергей Бадамшин. Согласно постановлению, его обвиняют в угрозе применения насилия с помощью звука удара бутылки к полицейским Комбарову, Внукову и Линнику, передает «Правозащита Открытки».