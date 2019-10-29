Айдара Губайдулина объявили в международный розыск

Следственный комитет объявил в международный розыск фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Басманного суда, куда поступило ходатайство о его аресте.

17 октября стало известно, что Губайдулин покинул Россию. «Это решение далось мне нелегко, но события последних дней не оставили мне выбора. Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь. Я люблю всех вас, я люблю Москву и Россию, и любой, кто меня знает, скажет, что я всегда был патриотом», — написал он в Facebook.

15 октября Губайдулину предъявили новое обвинение, ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия или угроза применения насилия в отношении представителя власти). Ранее его обвиняли в покушении на насилие в отношении представителя власти. По версии следствия, он 27 июля на акции бросил пластиковую бутылку в сторону силовиков, но промахнулся. Больше месяца он провел в СИЗО. 18 сентября суд вернул дело в прокуратуру, обвиняемого отпустили под подписку о невыезде.