Счета IT-компании из Йошкар-Олы заблокированы по делу ФБК

Два расчетных счета IT-компании «Серенити» из Йошкар-Олы были заблокированы банком по представлению Басманного суда Москвы в связи с подозрением в отмывании средств Фонда борьбы с коррупцией. Об этом сообщает «Idel.Реалии».

Руководитель компании Сергей Мухорин обнаружил 25 октября на одном из счетов своей компании огромный минус, более 75 млн руб. В банке ему сообщили о блокировке рублевого и валютного счетов компании. Деньги не изъяты, но распоряжаться ими «Серенити» не сможет до окончания срока действия постановления суда (3 февраля 2020 года).

«Я потребовал документы, на основании которых счета были заблокированы. Мне выдали копию постановления Басманного суда Москвы. В ней есть ссылка на то самое дело ФБК «об отмывании средств». В постановлении указана моя фамилия и есть данные о жителях других регионов: Омска, Уфы, Архангельской области», — говорит Мухорин.

Владелец компании написал жалобу на постановление суда, так как принадлежащая ему компания никак не фигурирует ни в расследовании, ни в постановлении. При этом сам Сергей Мухорин никогда не был сотрудником штаба Навального в Йошкар-Оле, хотя и одобряет его деятельность.