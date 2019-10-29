Полиция эвакуировала пост противников мусорного полигона в Шиесе

Сотрудники полиции увезли с поста «Переправа» жилой вагончик, который активисты, выступающие против мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, использовали для дежурств. Также в лагере разобрана теплица, используемая для хранения продуктов. Полицейские не предъявили активистам никаких документов, сославшись при этом на статью 7.1 КоАП (самовольный захват земли), передает «МБХ медиа».

«Мы требовали предъявить нам документы, на основании которых происходит эвакуация нашей собственности — это можно сделать только через суд, у них никаких бумаг не оказалось. У вагона колеса спущены, его не имеют права увозить в таком виде — это противоречит всем правилам и нормам эвакуации транспортных средств. Но их это не остановило», — отметил экоактивист Павел Нечаев.

Ранее территория, которую занимали протестующие против полигона, была оцеплена Росгвардией, чтобы подрядчики провезли топливо на строительство.