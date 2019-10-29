ЕСПЧ удовлетворил жалобу «Новой газеты» в споре вокруг статьи о бывшем губернаторе Омской области

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу «Новой газеты» и корреспондента издания в Омске Георгия Бородянского. ЕСПЧ присудил «Новой газете» и Бородянскому €1160 в качестве возмещения материального ущерба и еще €1000 — морального ущерба. Он посчитал нарушением права на свободу самовыражения решения российских судов, вынесенные по иску бывшего губернатора Омской области Леонида Полежаева и присудившие ему 50 тыс. руб.

Полежаев подал иск из-за статьи 2005 года «Папа Омский, или колокол в маске». В ней говорилось, что Полежаев злоупотреблял своими полномочиями и владел дорогим имуществом, хотя формально за ним ничего не числилось.