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ЕСПЧ удовлетворил жалобу «Новой газеты» в споре вокруг статьи о бывшем губернаторе Омской области

29.10.2019

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу «Новой газеты» и корреспондента издания в Омске Георгия Бородянского. ЕСПЧ присудил «Новой газете» и Бородянскому €1160 в качестве возмещения материального ущерба и еще €1000 — морального ущерба. Он посчитал нарушением права на свободу самовыражения решения российских судов, вынесенные по иску бывшего губернатора Омской области Леонида Полежаева и присудившие ему 50 тыс. руб. 

Полежаев подал иск из-за статьи 2005 года «Папа Омский, или колокол в маске». В ней говорилось, что Полежаев злоупотреблял своими полномочиями и владел дорогим имуществом, хотя формально за ним ничего не числилось. 

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