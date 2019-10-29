В Москве открыли памятник Евгению Примакову

Памятник Евгению Примакову открыли в Москве в сквере напротив здания МИД России на Смоленской площади. Монумент создан авторским коллективом под руководством Георгия Франгуляна, передает ТАСС. Четыре каменных обелиска вокруг скульптуры олицетворяют разные направления деятельности — науку, разведку, международные отношения и работу в правительстве.





Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве. Работал в журналистике и научной сфере, в 1979 году стал академиком АН СССР, а со второй половины 1980-х годов начал политическую карьеру. С декабря 1991 по январь 1996 года Примаков занимал пост директора Службы внешней разведки, в 1996-1998 годах — пост министра иностранных дел, с сентября 1998 года по май 1999 года возглавлял правительство страны. После этого Примаков был избран депутатом Госдумы, а с декабря 2001 по февраль 2011 года возглавлял Торгово-промышленную палату России. Примаков умер 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет.

Фото ТАСС

