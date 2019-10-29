На допрос по «делу ЮКОСа» вызваны участники «Открытой России»

На допрос в Москве вызваны три человека, связанных с «Открытой Россией». Одна из повесток по «делу ЮКОСа» пришла координатору организации Татьяне Усмановой, сообщает «Интерфакс». Усманова обратила внимание, что дело, которое тянется с 2003 года, касается событий 1994 года, когда она ходила еще в начальную школу.

«Следователи не идиоты и прекрасно знают, что я не имею никакого отношения к «ЮКОСу» и событиям середины девяностых. Вызов на допрос даже в качестве свидетеля я расцениваю как давление и угрозы. Никто ведь всерьез не может подумать, что я в детстве не играла в куклы, а была воротилой в нефтяном бизнесе. Думаю, что говорить мы будем о делах настоящих, а все остальное — только повод, — заявила Усманова в Facebook.

Обыски в офисах и у сотрудников «Открытой России», связанные с «делом ЮКОСа», проводились несколько раз с 2015 года.