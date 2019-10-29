Украина и ЛНР начали разведение войск в Золотом

В районе населенного пункта Золотое началось разведение вооруженных сил Украины и самопровозглашенной ЛНР, сообщил министр иностранных дел республики Владислав Дейнего. Украинская сторона запустила зеленую сигнальную ракету, обозначающую начало разведения, в 13:15, а представители Народной милиции ЛНР — в 13:16. Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали пуски ракет, передает Луганский информационный центр.

Соглашение о разведении сил и средств в Донбассе, подписанное представителями Украины, самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также России и ОБСЕ, предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, станицы Луганской и Петровского (ДНР). Попытки разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Золотого были предприняты 9, 10 и 11 октября, однако все они были сорваны. Стороны обвиняли в этом друг друга.

Разведение войск в Донбассе — условие, при котором состоится встреча в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, Германия). По словам Пристайко, после разведения в Золотом и семидневного режима прекращения огня будут разведены силы в Петровском.