Слова о сотрудниках центра «Э» комика Поперечного вырезали из «Вечернего Урганта»

В вышедшей на «Первом канале» 28 октября передаче «Вечерний Ургант» не оказалось анонсированной комиком Данилой Поперечным в Twitter фразы про сотрудников полиции из центра «Э».

Стендапер Данила Поперечный, призывая поклонников посмотреть свое появление в «Вечернем Урганте», написал накануне эфира в Twitter: «Понятия не имею, как нашу болтовню порезали, но на записи рассказывал, как приход к Урганту влияет на количество полицейских на концертах тура».

Однако когда передача вышла, этого анонсированного эпизода в ней не оказалось. Поэтому Поперечный рассказал смысл своего высказывания самостоятельно. «Короче: в самом начале я объяснил, почему прихожу на Урганта. Во-первых, потому что люблю их шоу. Во-вторых, потому что когда региональные сотрудники отдела «Э» видят меня на «Первом» — они почему-то думают, что я согласован и не **** [компостируют] мозги в туре». Комик не удивился, что эту часть беседы вырезали.

Зато в этом выпуске «Вечернего Урганта» в шутке про экспертизу творчества певца Егора Крида сотрудников Роскомнадзора изобразили в образе крестьян с вилами.