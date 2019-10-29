Дмитрий Гудков: Берегите детей

Ну и традиционно: берегите детей. Минпросвещения требует от школ через 2 недели провести урок, посвященный автомату Калашникова. У его создателя 100-летний юбилей. В методических рекомендациях расписано про патриотизм, российскую идентичность, духовно-нравственные ценности и интерес школьников к армии.

А в качестве аргумента учитель должен рассказать детям, что «из автомата Калашникова было убито больше людей, чем в результате артиллерийского огня, авиабомбардировок и ракетных обстрелов. Ежегодно от пуль АК погибает четверть миллиона человек».

Проблема в том, что я не клевещу и не придумываю. Вот, сходите по ссылке на сайт Министерства просвещения: https://docs.edu.gov.ru/document/ef4942ff7fd402e626f124a946f514ec/download/2399/

То есть наши официальные идентичность с духовностью — это убить как можно больше людей («они сдохнут, а мы в рай»). Понятно, конечно, что не все учителя последуют «методическим рекомендациям». Но хватит и каких-нибудь 20%, особенно в начальной школе. А потом, несколько лет спустя, очередной солдат-срочник, лицом которого только что попытались вымыть унитаз, воплотит эту духовность короткими очередями в казарме, благо собирать автомат его научили еще в школе.

И пресс-секретарь президента снова, как и сегодня, объяснит, что расстрел сослуживцев — не повод хотя бы поговорить о реформе армии, а рабский призыв отменять рано.

Конечно, рано. Не для того же в школах вместо знаний в головы вкладывают автомат в руки.

Берегите детей.

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