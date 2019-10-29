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В самопровозглашенной ДНР открылся международный инвестфорум

29.10.2019

В Донецке стартовал международный инвестиционный форум, на который, по официальным данным, приехали 250 делегатов из 17 стран. Среди приехавших — гости из России, Абхазии, Южной Осетии и самопровозглашенной ЛНР, США, Франции, Великобритании, Турции, Сирии и других стран.

Как пишет РБК, главной проблемой инвесторы называют гарантии безопасности для бизнеса в условиях непризнанного статуса Донбасса. Корреспондент агентства отмечает, что часть опрошенных участников форума стремилась сохранить конфиденциальность из-за рисков санкций и не раскрывала размер инвестиций, ссылаясь на коммерческую тайну.

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