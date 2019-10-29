В Гонконге лидеру протестов запретили участвовать в выборах

Лидеру гонконгских протестов 2014 года Джошуа Вонгу отказали в участии в выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут 24 ноября. Активиста уведомили, что его выдвижение отменено.

Вонгу стал единственным кандидатом, которому отказали в допуске к выборам. В пресс-службе администрации Гонконга объяснили, что причиной стали его политические взгляды: он продолжает выступать за право Гонконга на самоопределение, а такие взгляды противоречат электоральному законодательству, пишет South China Morning Post, передает «Интерфакс».

Вонг заявил, что никогда не требовал независимости Гонконга и что такой имидж ему создают власти под давлением Пекина. По его словам, он выступает за права человека и демократию.

23-летний Вонг был одним из лидеров «Движения зонтиков», которые мирно протестовали в течение 79 дней в 2014 году. Его не раз задерживали и арестовывали, а также отстраняли от выборов. В Пекине его обвиняли в связях с иностранными деструктивными силами, которые пытались дестабилизировать ситуацию в городе извне.