Пожары в Калифорнии привели к эвакуации знаменитостей

Пожары, бушующие в Калифорнии, достигли холмов Лос-Анджелеса, на которых расположены дома звезд. Тысячи человек были эвакуированы, пишет Associated Press.

Пламя лесных пожаров охватило район Брентвуд в Лос-Анджелесе, где живут многие знаменитости. Пожарные сообщают, что восемь домов были разрушены и еще шесть — повреждены. Жители района эвакуированы.

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, которому также пришлось покинуть дом, поблагодарил пожарных в Twitter: «Мы благополучно эвакуировались в 3:30 утра. Если вы тоже находитесь в зоне эвакуации — не облажайтесь. Убирайтесь. Я благодарен лучшим пожарным в мире, истинным героям боевиков, которые борются с опасностью, чтобы защитить своих собратьев-калифорнийцев».

На севере Калифорнии лесные пожары охватили винодельни округа Сонома, там пострадал один пожарный. Ситуацию усугубляет очень ветреная погода. Скорость ветра во вторник может достигнуть 80 км/ч.

Около 2,2 млн жителей северной части Калифорнии остались без электричества после того, как крупнейшая местная коммунальная компания Pacific Gas & Electric отключила его в выходные дни, боясь возгораний из-за ее оборудования. В последние годы из-за оборудования Pacific Gas & Electric происходило несколько пожаров с летальным исходом, что привело к банкротству компании. В понедельник в организации заявили, что несмотря на перебои в работе сети, ее линии электропередач могли стать причиной двух небольших пожаров в районе залива Сан-Франциско.

Причина самого крупного калифорнийского пожара, названного Kincade, не установлена. Но есть мнение, что он начался у одной из опор линий Pacific Gas & Electric. Всего в Калифорнии зафиксировано более 10 крупных пожаров, уничтожено более 400 сооружений. В штате введено чрезвычайное положение.