Сбербанк подтвердил желание приобрести долю Mail.ru

Сбербанк подписал необязывающее соглашение с Газпромбанком о покупке доли акционера Mail.ru Group компании «МФ Технологии». Планируется, что сделка будет завершена до конца года, пишут «Ведомости».

Газпромбанку принадлежит 35% «МФ Технологий». А «МФ Технологиям» — 11,5 млн акций Mail.ru класса А, дающих право на 58,9% голосов.

Сбербанк планирует развивать совместно c Mail.Ru Group сервисы в сфере доставки еды и ресторанного бизнеса, транспорта и других направлений. В конце июля компании подписали соглашения о намерениях создать совместное предприятие. По оценке будущих участников совместного предприятия, стоимость новой компании может превысить 100 млрд руб.