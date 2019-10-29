ЕСПЧ впервые коммуницировал жалобы на мусорный полигон

Европейский суд по правам человека впервые принял к рассмотрению жалобу россиян, касающуюся свалок. Как сообщает в Telegram глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, ЕСПЧ объединил жалобы россиян по поводу подмосковного полигона «Алексинский карьер», расположенного в 4 км от подмосковного Клина, и направил вопросы по данной жалобе российскому правительству.

Суд просит российские власти уточнить, были ли предоставлены эффективные средства правовой защиты авторам жалобы и исчерпали ли они их; имело ли место вмешательство в право заявителей на уважение их личной и семейной жизни из-за соседства с действующим полигоном; были ли устранены нарушения санитарного законодательства управляющим полигоном ООО «Комбинат», планируются ли мероприятия по очистке свалки, а также какова ее дальнейшая судьба.

Обращению в ЕСПЧ предшествовали судебные тяжбы с требованием о закрытии полигона. По мнению главы международной практики «Агоры» Кирилл Коротеева, в случае победы в ЕСЧП общество сможет требовать конкретных мер от госорганов по соблюдению законодательства и права на благоприятную окружающую среду.