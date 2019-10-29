Изменения в кабмине Чили не остановили волну протестов и мародерства

Несмотря на замену ключевых министров и попытку убедить общественность, что президент Чили Себастьян Пиньера понимает необходимость большего равенства в социальной сфере, тысячи протестующих снова вышли на улицы.

Как сообщает Associated Press, в понедельник, 28 октября, в центре Сантьяго вновь начались беспорядки. Во время протестов, одни мародеры подожгли здание, в котором находился ресторан быстрого питания и магазины, другие напали на аптеку. К вечеру, на углах улиц горели горы мусора, во многих магазинах были разбиты витрины, почти на каждом здании появились граффити с проклятиями в адрес президента Чили и призыв к революции.

Также протестующие предприняли попытку поджечь еще одну станцию метро. Из-за того, что несколько десятков станций уже было сожжено за последнюю неделю, сотням тысяч людей пришлось пересесть бесплатные автобусы, запущенные властями взамен поездов.

Накануне президент Чили Себастьян Пиньера заменил руководителя казначейства, министров внутренних дел, экономики, труда и еще ряд представителей кабинета министров на более молодых центристских чиновников. Но жители Чили не увидели никаких политических действий, направленных на изменение в сферах, вызвавших 10-деневные протесты: дефиците социальных услуг и высокой стоимости жизни. Протестующие разочарованы так называемой неолиберальной моделью, которая привела к тому, что качественные услуги может позволить себе лишь меньшинство. Люди годами пытаются попасть к узким специалистам и часто не доживают до врачебной помощи. Сотни тысяч жителей страдают от образовательных кредитов, взятых на срок до 50 лет, отмечает AP.