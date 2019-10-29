Из-за продовольственных контрсанкций россияне теряют 445 млрд рублей в год

445 млрд рублей в год теряют российские потребители от введенного в 2014 года продуктового эмбарго. И это в ценах 2013 года. К таким выводам пришли экономисты РАНХиГС и ЦЭФИР, пишет «КоммерсантЪ». Каждый житель страны теряет в год около 3 тыс. руб. Это 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины — и соответствующий рост расходов на питание для тех, кто находится за чертой бедности.

Товарами, которые экономисты отнесли к группе «успех импортозамещения», стали только птица, свинина и помидоры. Реальные цены них выросли к 2016 году — но последующий рост внутреннего производства к 2018 году обеспечил падение цен ниже уровня 2013 года и рост потребления. Но большинство позиций списка санкционных товаров заместить так и не удалось. 13% составили чистые потери для экономики. Еще 3% уходят к новым поставщикам более дорогой продукции из-за границы. Выиграли от этого прежде всего Белоруссия (78%), Аргентина (6%), Швейцария (4%), Уругвай (3%) и Чили (3%).