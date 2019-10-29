Власти Иркутской области требуют заблокировать ИА «Babr24»

Аппарат губернатора и правительства Иркутской области просит прокуратуру принять меры для блокировки сайта интернет-издания «Babr24». По мнению чиновников, издание регулярно размещает статьи, «содержащие в себе недостоверную информацию, которая оскорбляет» федеральные и региональные власти и правоохранительные органы: «Это может привести к дискредитации органов власти, дестабилизации обстановки в регионе».



«В ряде статей интернет-издания отчетливо прослеживается политическая ненависть и вражда как к действующей федеральной власти, так и органам власти Иркутской области; приписывание враждебных действий действующей власти в отношении населения Иркутской области;создание отрицательного образа действующей власти Российской Федерации, Иркутской области, руководства правоохранительных органов», — говорится в сообщении на официальном портале Иркутской области.



Прокурора просят принять меры для удаления указанной информации, а также ограничения доступа к сайту babr24.com, «распространившим статьи с признаками экстремистской деятельности, содержащие оскорбление и неуважение к власти».

В издании связывают заявление властей с грядущими выборами губернатора Иркутской области, в которых собирается участвовать действующий глава региона Сергей Левченко. С прошлой пятницы на «Бабре» вышло два материала, открыто критикующих работу Левченко: в одном из текстов сообщалось, что губернатор не справляется с поручениями президента по сохранению Байкала, а вторая публикация рассказывала об оптимистичных предвыборных обещаниях о высоких темпах роста экономики Иркутской области.

«Неизвестно, какие материалы правовое управление губернатора Иркутской области сочло экстремистскими. С нашей точки зрения, у правительства региона вообще нет полномочий определять, являются ли какие-либо материалы незаконными или нет. На это есть прокуратура, Роскомнадзор и сертифицированные эксперты», — рассказал «МБХ медиа» главный редактор «Babr24» Максим Бакулев.