В тройку сильнейших страхов россиян вернулась боязнь произвола властей

Жители России больше всего боятся болезней близких, войны и произвола со стороны властей. Последний из страхов еще в июле был всего лишь на седьмом месте, отмечает РБК со ссылкой на исследование «Левада-Центра».

По мнению заместителя директора «Левада-Центра» Дениса Волкова, рост опасений, связанных с произволом, во многом отражает реакцию населения на пенсионную реформу и общее увеличение претензий к власти на фоне падения реальных доходов. Политолог Константин Калачев считает, что на популярность страха повлияли также жесткие действия правоохранительных сил во время летних московских протестов и дело журналиста Ивана Голунова.

Среди популярных страхов также проблемы с собственным здоровьем, бедность, возврат к репрессиям и ужесточение политического режима, нападения преступников, СПИД и смерть. Со времен первого такого опроса, проведенного «Левада-Центром» в 1994 году, список почти не изменился. Однако социологи отмечают, что в последние несколько лет наблюдается общий рост тревоги, по всем показателям растет количество ответов «испытываю постоянный страх». По мнению Волкова, это связано с экономической ситуацией, неверием граждан в собственные силы, их разочарованием во власти.